Доходы Москвы превысили 2 триллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:15 2018-03-05T12:15:12+03:00

Бюджет столицы в основном пополняют два налога - на прибыль и на имущество

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Столичный Департамент финансов опубликовал предварительные данные доходов Москвы за 2017 год. В прошлом году город заработал солидную сумму - 2,044 триллиона рублей. Московская казна в основном пополняется за счет двух налогов. Больше всего в бюджет-2017 принес налог на доход физических лиц (НДФЛ) – 818 миллиардов рублей. А налог на прибыль – 653 миллиарда рублей. Но не только фискальные сборы дают такую огромную сумму доходов.

- В столице создана оптимальная структура расходной части бюджета, - ранее объяснил мэр Москвы Сергей Собянин. - С одной стороны, мы прошли через сложный и болезненный процесс оптимизации текущих расходов. С другой - были найдены ресурсы для крупных системных инвестиций в развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры. И, соответственно, каждый бюджетный рубль обеспечил привлечение трех рублей частных инвестиций. Инвестиции за последние годы выросли более чем в два раза и вплотную приблизились к двум триллионам рублей.

- Внятная промышленная политика спасла сотни предприятий Москвы и создала десятки тысяч новых высокотехнологичных и хорошо оплачиваемых рабочих мест, - сказал мэр. - Благодаря трансформации общественных пространств и множеству интересных культурных событий поток туристов увеличился на две трети. Доходы города от туризма и проведения фестивалей и событийных мероприятий в сопоставимых цифрах выросли на 70 процентов. Экономика Москвы стала более устойчивой и диверсифицированной.

Судя по свежему статистическому отчету Департамента финансов столицы доходы в 2017 году по сравнению с 2016-м выросли почти на 13 процентов. При этом, несмотря на то, что традиционно городской бюджет принимают с дефицитом примерно в 200 миллиардов рублей, за прошлый год дефицит в итоге оказался нулевым.

По прогнозам правительства Москвы, в 2018 году поступления в бюджет столицы вырастут еще на 5 процентов и составят 2,103 триллиона рублей. С цифрами может ознакомиться любой желающий на сайте ведомства.