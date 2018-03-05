Праздничные мероприятия к 8 марта пройдут в 16 столичных парках

СЕГОДНЯ 12:37 2018-03-05T12:37:02+03:00

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Праздничные мероприятия пройдут 8 марта в 16 столичных парках. В этот день посетители смогут принять участие в бесплатных мастер-классах, лекциях и экскурсиях.

Отмечается, что в большинстве парков праздничная программа состоится с 13:00 до 17:00, а организаторы поздравят представительниц прекрасного пола. В частности, в парках "Фили" и "Зарядье", усадьбе Воронцово, а также Бабушкинском и Таганском парках 8 марта всем женщинам подарят цветы.

Помимо этого в Международный женский день в павильоне "Заповедное посольство" парка "Зарядье" гостьи смогут стать принять участие в фотосессии с профессиональным фотографом. А вот на лекции по истории макияжа всем желающим лекторы раскроют секреты профессиональных визажистов. Помимо этого любительниц украшений научат плести венки и браслеты из цветов, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал мэра города.