Праздничные мероприятия к 8 марта пройдут в 16 столичных парках
Праздничные мероприятия пройдут 8 марта в 16 столичных парках. В этот день посетители смогут принять участие в бесплатных мастер-классах, лекциях и экскурсиях.
Отмечается, что в большинстве парков праздничная программа состоится с 13:00 до 17:00, а организаторы поздравят представительниц прекрасного пола. В частности, в парках "Фили" и "Зарядье", усадьбе Воронцово, а также Бабушкинском и Таганском парках 8 марта всем женщинам подарят цветы.
Помимо этого в Международный женский день в павильоне "Заповедное посольство" парка "Зарядье" гостьи смогут стать принять участие в фотосессии с профессиональным фотографом. А вот на лекции по истории макияжа всем желающим лекторы раскроют секреты профессиональных визажистов. Помимо этого любительниц украшений научат плести венки и браслеты из цветов, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал мэра города.