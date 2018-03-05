В Подмосковье за неделю около полусотни человек обратились к медикам из-за морозов

СЕГОДНЯ 12:57 2018-03-05T12:57:55+03:00

С обморожениями обращаются как взрослые, так и дети

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Из-за усиления снегопада и холодов служба скорой медицинской помощи в Московской области работает в усиленном режиме. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Марков. По его словам, за минувшую неделю к медикам обратились порядка полусотни человек.

«Медицинские специалисты оказывают всю необходимую медицинскую помощь в случае обращений жителей с уличными травмами. За неделю, с 25 февраля по 5 марта, в Московскую областную станцию скорой медицинской помощи обратились 44 человека с обморожением разной степени, среди них 1 ребенок», - цитирует чиновника интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Министр добавил, что всего в медучреждения Подмосковья было госпитализировано 38 человек.

Напомним, на минувшей неделе в регионе остановилась морозная погода. Столбики термометров опускались до минус 30 градусов, передает телеканал «360».