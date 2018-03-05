2018-03-05T12:57:55+03:00
Происшествия

В Подмосковье за неделю около полусотни человек обратились к медикам из-за морозов

С обморожениями обращаются как взрослые, так и дети
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В Подмосковье из-за морозов к медикам обратились 44 человекаВ Подмосковье из-за морозов к медикам обратились 44 человекаФото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Из-за усиления снегопада и холодов служба скорой медицинской помощи в Московской области работает в усиленном режиме. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Марков. По его словам, за минувшую неделю к медикам обратились порядка полусотни человек.

«Медицинские специалисты оказывают всю необходимую медицинскую помощь в случае обращений жителей с уличными травмами. За неделю, с 25 февраля по 5 марта, в Московскую областную станцию скорой медицинской помощи обратились 44 человека с обморожением разной степени, среди них 1 ребенок», - цитирует чиновника интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Министр добавил, что всего в медучреждения Подмосковья было госпитализировано 38 человек.

Напомним, на минувшей неделе в регионе остановилась морозная погода. Столбики термометров опускались до минус 30 градусов, передает телеканал «360».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Северный участок «салатовой» ветки московского метро откроют в марте
В Подмосковье полиция задержала наркоторговцев с 3 кг героина
Реновация пятиэтажек в Москве: В Басманном районе выбрали площадку для стартового дома
Праздничные мероприятия к 8 марта пройдут в 16 столичных парках
Доходы Москвы превысили 2 триллиона рублей
Два человека пострадали во время крупного ДТП на МКАД
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали торговый центр "Охотный ряд"
Полиция задержала двух юных воров в Подмосковье
В воскресенье в Москве выпадет четверть месячной нормы снега
В столичном метро к 8 марта начали продавать праздничные брелоки «Тройка»
На Москва-реке горит пассажирский теплоход: площадь увеличилась до 1 тыс. кв. м
Метеорологи назвали дату прихода климатической весны
В Москве задержали адвоката, подозреваемого в подготовке убийства
Из подмосковной квартиры похитили драгоценности на 300 тысяч рублей
Строительство эстакады на Волоколамском шоссе завершат до конца года