В Подмосковье полиция задержала наркоторговцев с 3 кг героина

СЕГОДНЯ 17:06 2018-03-05T17:06:11+03:00

Полиция обнаружила у злоумышленников 55 свертков и четыре пакета с героином, общей массой около 2,5 килограмма. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Им грозит до 20 лет тюремного заключения

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В городском округе Ступино Московской области полиция задержала четырех человек, которые обвиняются в производстве, хранении и сбыте наркотиков. При задержании у них изъяли 80 свертков, в которых в общей сложности было 2,8 килограмма героина.

Отмечается, что в ходе личного досмотра и обысков по местам проживания полиция обнаружила у злоумышленников 55 свертков и четыре пакета с героином, общей массой около 2,5 килограмма.

«Кроме того, при досмотре автомобиля, принадлежащего одному из фигурантов, оперативниками обнаружено и изъято еще 25 свертков с аналогичным содержимым. Всего полицейскими изъято около трех килограммов героина», - цитирует сообщение начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по МО Татьяны Петровой телеканал «360».

Сообщается, что задержанными оказались уроженцы Средней Азии. В отношении преступников возбуждено уголовное дело «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Наркоторговцам грозит до 20 лет лишения свободы, пишет сайт «Дни.ру».