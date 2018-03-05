Северный участок «салатовой» ветки московского метро откроют в марте

СЕГОДНЯ 18:16 2018-03-05T18:16:43+03:00

В этом месяце запустят три новых станции

Изменить размер текста: A A

До конца марта в Москве откроется новый участок столичного метро. В городе заработают сразу три новых станции на «салатовой» ветке.

«Мы планируем запустить пассажирское движение по участку Люблинско-Дмитровской линии метро со станциями "Верхние Лихоборы", "Окружная" и "Селигерская" до конца этого месяца», - цитирует сообщение главы Стройкомплекса Марата Хуснуллина сайт «Утро.ру».

Как отметил чиновник, в настоящее время осталось только завершить наладку оборудования. Кроме того, подходят к концу и работы по строительству электродепо «Лихоборы», которое необходимо для обслуживания поездов этой линии.

Отмечается, что открытие новых станций на севере города повысит транспортную доступность Западного и Восточного Дегунино, а также метро появится в шаговой доступности у жителей Бескудниковского района.

Точная дата запуска станций станет известна после проведения проверочных работ на линии 10 марта, пишет сайт argumenti.ru.