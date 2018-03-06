В Москве с начала года устранили более 5,5 тысяч ям

СЕГОДНЯ 12:29 2018-03-06T12:29:01+03:00

За два месяца в Москве устранили более пяти тысяч дорожных ям Фото: Евгения ГУСЕВА

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Более 5,5 тысяч дорожных ям обнаружили и устранили в Москве с начала 2018 года. Дороги ремонтировали по просьбам коммунальных служб, объединений административно-технических инспекций, ГИБДД и самих горожан.

Отмечается, что за первые два месяца года восстановлено уже 20 тысяч квадратных метров поврежденного полотна. Для ремонта дорог использовалась горячая литая асфальтобетонная смесь из щебня, песка, минерального порошка и битума. Этот материал можно использовать в любую погоду: и в мороз, и в дождь.

Сообщается, что ремонт ведется как на крупных трассах, так и во дворах жилых домов.

Добавим, что в этом году на 19 участках МКАД и вылетных магистралях отремонтируют и укрепят дорожные откосы, используя новые технологи. Строители применят специальный защитный полиуретановый состав, который выдерживает температуры от -80 до +110 градусов по Цельсию, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал мэра города.