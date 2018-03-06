2018-03-06T15:15:24+03:00
Происшествия

Под Москвой трое мужчин избили охранника и ограбили магазин

Полиция задержала подозреваемых
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Оперативники изучили запись с камер видеонаблюдения, установленных в магазине и установили вино задержанныхОперативники изучили запись с камер видеонаблюдения, установленных в магазине и установили вино задержанныхФото: скриншот видео
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Полицейские задержали в Подмосковье трех мужчин, которые подозреваются в ограблении продуктового магазина. При этом сначала преступники напали на охранника и нанесли ему несколько ударов. После этого грабители набрали продуктов и вынесли их из торгового зала, не оплатив. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МВД.

Сам инцидент произошел в одном из магазинов Раменского района. Задержать же злоумышленников сотрудникам полиции удалось в подмосковном Жуковском, где они проживали в последнее время. Все задержанные оказались приезжими гражданами из Кабардино-Балкарии, передает сайт «Дни.ру».

Оперативники изучили запись с камер видеонаблюдения, установленных в магазине и установили вино задержанных. В отношении грабителей возбуждено уголовное дело. В настоящее время все задержанные заключены под стражу. Преступникам грозит до семи лет тюремного заключения, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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