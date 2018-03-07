2018-03-07T14:45:00+03:00
Происшествия

В Москве ФСБ и МВД нашли схрон взрывчатки и оружия

Правоохранительные органы провели обыск квартиры на Флотской улице
Алексей КАРЕЛИН
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ФСБ и МВД обнаружили схрон оружия в МосквеФСБ и МВД обнаружили схрон оружия в МосквеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В московской квартире в районе Ховрино сотрудники ФСБ и МВД нашли арсенал оружия и взрывчатку. У жителя Москвы хранились автомат, пистолеты, патроны и тротил. В отношении гражданина 1968 года рождения возбудили дело за незаконное хранение оружия и взрывчатки.

«Был найден переделанный кустарным способом из макета АКСУ автомат, стреляющий боевыми патронами, американский пистолет Colt, короткоствольный пистолет, переделанный из газового, и револьвер системы Нагана», - рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По словам источника информгентства, в квартире на Флотской улице также нашли больше 100 патронов, 149 граммов тротила и 61 грамм пороха. Оперативники выясняют, для чего москвич хранил оружие.

Официальный комментарий представители правоохранительных органов пока не давали.

Вчера, 6 марта, сайт kp.ru сообщал о пяти мастерских по изготовлению боеприпасов и модификации огнестрельного оружия. Их преступники поставляли экстремистам и террористам.

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