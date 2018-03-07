Четверо мигрантов в Подмосковье угнали иномарку за 3,5 млн
Полиция Московской области задержала четырех человек, которые подозреваются в угоне автомобиля. Мужчины похитили иномарку за 3,5 миллиона рублей. Инцидент произошел в подмосковной Балашихе, передает пресс-служба областного главка МВД.
«Установлено, что злоумышленники, используя специальное оборудование для вскрытия замка и запуска двигателя, похитили автомобиль иностранного производства, припаркованный у одного из домов на улице Дмитриева», - цитирует сообщение регионального ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Оперативники установили личности угонщиков и задержали их. Преступниками оказались мужчины в возрасте от 24 до 45 лет. При личном досмотре у них были найдены приспособления для вскрытия замков автомобилей и отключения сигнализации.
В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. В настоящее время все задержанные отправлены под стражу, пишет сайт «Дни.ру».