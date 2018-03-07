2018-03-07T17:01:56+03:00
Происшествия

Четверо мигрантов в Подмосковье угнали иномарку за 3,5 млн

Полиция задержала похитителей
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Полиция задержала угонщиковПолиция задержала угонщиковФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Полиция Московской области задержала четырех человек, которые подозреваются в угоне автомобиля. Мужчины похитили иномарку за 3,5 миллиона рублей. Инцидент произошел в подмосковной Балашихе, передает пресс-служба областного главка МВД.

«Установлено, что злоумышленники, используя специальное оборудование для вскрытия замка и запуска двигателя, похитили автомобиль иностранного производства, припаркованный у одного из домов на улице Дмитриева», - цитирует сообщение регионального ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Оперативники установили личности угонщиков и задержали их. Преступниками оказались мужчины в возрасте от 24 до 45 лет. При личном досмотре у них были найдены приспособления для вскрытия замков автомобилей и отключения сигнализации.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. В настоящее время все задержанные отправлены под стражу, пишет сайт «Дни.ру».

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