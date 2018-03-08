В столице купили 150 тысяч подарочных коробок конфет "Москва"

СЕГОДНЯ 17:14 2018-03-08T19:09:41+03:00

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Подарочные конфеты «Москва» в фирменных коробках стали настоящим хитом нынешнего Международного женского дня. Об этом рассказал столичный градоначальник Сергей Собянин. С его слов, сладкая подарочная продукция пришлась по душе и москвичам и гостям города.

«К 8 Марта подвели первые итоги продаж фирменных конфет «Москва». Москвичи и туристы купили около 150 тысяч подарочных коробок», - написал Собянин в своем Twitter.

Какой же быть упаковке подарочных конфет «Москва» решали путем всенародного голосования. В выборе приняло участие более 160 тысяч человек.

Шоколадная конфета «Москва» имеет начинку из суфле и мягкой карамели. Каждая конфета обернута в красную упаковку с золотистой надписью. Такая же надпись нанесена на одноименные торты.

8 марта во всем мире отмечается Международный женский день. Российских представительниц слабого пола поздравили президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Поздравительную видеооткрытку прислал с МКС экипаж 55-ой экспедиции.