В Москве на месте бывшего завода "Серп и молот" начали строить уникальный мост

10 Март 20:58 2018-03-10T20:58:28+03:00

Его приспособят для движения пешеходов, а также легковушек и велосипедов

Изменить размер текста: A A

Территорию завода "Серп и молот" скоро будет совсем не узнать. Сейчас это промзона, а через некоторое время - москвичи увидят парк, скверы, дома и культурные центры на площади около 29 га. За комплексную реставрацию взялся инвестор, который также построит новый мост. Об этом в соцсетях сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Инвестор проекта развития бывшей территории завода "Серп и молот" приступил к строительству уникального моста. Он состоит из двух независимых пролетов: один - для движения легковушек и велосипедов, а второй - для пешеходов. Мост пройдет над парком "Зеленая река", - значится в сообщении мэра города.

Ключевым элементом новой застройки станет именно центральный публичный парк "Зеленая река" длиной 2 км. О такой идее ранее сообщал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Мост будет состоять из двух независимых пролетов. Фото: Twitter

- Здесь будет многофункциональная застройка, включающая как жилую недвижимость, так и коммерческую, в том числе два крупных общественно-деловых центра. Около 1,5 млн квадратных метров, - рассказывал журналистам Марат Хуснуллин.

В планах и строительство двух общеобразовательных школ на 2375 мест, восемь детских садов на 1030 мест, а также на территории бывшей промзоны должны появиться детская и взрослая поликлиника. В проекте реновации также строительство Дома культуры и музыки, спортивных и торговых комплексов.