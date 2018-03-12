В 2017 году Москву посетили порядка 5 млн иностранцев

СЕГОДНЯ 12:34 2018-03-12T12:34:36+03:00

За минувший год регион стал самым популярным в России у туристов

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В 2017 году Москва стала самым популярным городом России у иностранных туристов. За 12 месяцев столицу посетили порядка пяти миллионов путешественников из других стран. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.

«В прошлом году Москва была самым популярным регионом России среди иностранцев. Почти 5 млн туристов посмотрели обновленный центр, парк «Зарядье», посетили фестивали», — цитирует слова градоначальника сетевое издание m24.ru.

При этом Собянин добавил, что в текущем году посетителей из-за границы ожидается еще больше. Дело в том, что в 2018 году Россия принимает чемпионат мира по футболу и часть матчей пройдет именно в Москве. В связи с этим столица планирует принять большой поток как российских так и иностранных болельщиков.

Добавим, что всего в 2017 году Москву посетили 21,6 миллиона человек, что на 13% больше, чем годом ранее.