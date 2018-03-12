Москвичей ждет на этой неделе полярное вторжение

СЕГОДНЯ 12:55 2018-03-12T12:55:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Столичный регион всю ближайшую неделю будет буквально наводнен различными капризами природы. Москву ожидают две оттепели и одно арктическое вторжение. Понедельник, 12 марта, погоду в столице сформирует периферия циклона. Столичных жителей ожидает пасмурная погода с температурой от –3 до +1. Местами потеплеет до +3. Однако циклон принесет с собой существенные снежные массы. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

Во вторник и среду небо над столицей также затянут облака, пройдут небольшие осадки, а ночью и утром местами возможен сильный ледяной дождь. Сложной будет ситуация на дорогах. Это связано с высокой вероятностью гололеда. Температура воздуха днём составит от 0 до +3 градусов.

А вот к выходным в столичном регионе зима вновь заявит о себе, заставив москвичей кутаться в шарфы и шапки. В пятницу к Москве подойдет мощный полярный скандинавский антициклон, который разгонит облака, но при этом существенно остудит воздух. Ожидается солнечная и морозная температура: до - 20 градусов под утро и 5 - 10 градусов ниже ноля днем.