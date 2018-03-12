В подмосковном ДТП погиб один человек

СЕГОДНЯ 13:37 2018-03-12T13:37:13+03:00

Один человек погиб, еще один госпитализирован Фото: Ольга БАТОВА

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В понедельник, 12 марта, в Подмосковье на трассе А108 столкнулись два автомобиля. В результате аварии погиб один человек, еще один получил различные травмы. Об этом происшествии сообщило Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 08:43 в Истре на автодороге А108 произошло столкновение двух транспортных средств. В результате происшествия один человек погиб и один ранен», - говорится в официальном сообщении ведомства.

В настоящее время причины и обстоятельства аварии устанавливаются, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В подмосковном управлении ГИБДД добавили, что ДТП произошло на 510 километре автодороги. Здесь столкнулись две легковушки, водитель автомобиля KIA от полученных травм скончался на месте. Еще одному пострадавшему медики оказали первую помощь и отвезли в больницу. Мужчина получил многочисленные травмы.