2018-03-12T17:41:29+03:00
Москва

В Москве готовят к открытию новый участок салатовой ветки метро

В ближайшее время появятся стразу три станции
Юлия ЩЕРБАКОВА
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На севере Москвы откроют три новых станции метроНа севере Москвы откроют три новых станции метроФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Москве в ближайшее время в строй будут введены новые станции Люблинско-Дмитровской линии метро. В выходные строители проверяли готовность систем обеспечения движения электропоездов, для чего пришлось временно закрыть две станции на салатовой ветке.

Закрытие части этой линии метро было связано с подготовкой к вводу сразу трех новых станций – "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская". Об этом рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.

"Проводимые работы включают в себя подключение участка к электросетям и проверку работоспособности всех систем", – цитирует слова чиновника сайт "Дни.ру".

Марат Хуснуллин призвал пассажиров в пониманием отнестись к вынужденным ограничениям в работе столичной подземки. Он напомнил, что сейчас метрополитен уже возобновил работу в обычном режиме, пишет сайт "Утро.ру".

Напомним, в минувшие выходные поезда курсировали только до "Марьиной Рощи", а от станции "Петровско-Разумовская" москвичи и туристы могли добраться только по Серпуховско-Тимирязевской ветке.

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