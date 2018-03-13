В столичном парке «Остров мечты» появятся гигантские качели

СЕГОДНЯ 12:12 2018-03-13T12:12:57+03:00

Одновременно на них смогут уместиться до 40 человек

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В новом парке на юге Москвы «Остров мечты» установят самые большие в столице качели. На них одновременно смогут покачаться до 40 человек. Аттракцион будет поднимать любителей экстрима на высоту до 20 метров.

Предполагается, что гигантские качели станут одним из главных аттракционов тематической зоны, посвященной динозаврам, доисторическому миру и сказочным существам. Развлечение под названием «Храм огня», будет представлять из себя импровизированное святилище, стилизованное под руины древнего города южноамериканских индейцев. Сами же качели будут находиться по центру, передает сайт argumenti.ru.

Отмечается, что всего будет предусмотрено несколько режимов работы качелей: от спокойного до экстремального. Последний предполагает резкие перепады высоты и быстрое круговое вращение. Посетить аттракцион смогут все желающие в возрасте от 11 лет.

Добавим, что «Храм огня» доставят в Москву в начале апреля. Сейчас в парке уже идет работа над фундаментом. Сам «Остров мечты» планируется открыть в 2019 году, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал мэра города.