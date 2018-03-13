2018-03-13T14:30:59+03:00
Общество

В столице ветераны получат материальную помощь ко Дню Победы

Дополнительно выплаты дадут и участникам ликвидации аварии в Чернобыле
Светлана ВОЛКОВАkp_ru_msk
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Мэр Москвы Сергей Собянин.Мэр Москвы Сергей Собянин.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Проживающие в Москве ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, а также участники операции по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС получат единовременные выплаты ко Дню Победы 9 мая.

Такое распоряжение сегодня, 13 марта, на заседании президиума правительства Москвы подписал мэр Сергей Собянин. Сумма составит от 3 до 10 тысяч рублей в зависимости от того, какие льготы есть у ветерана.

Что до размера самих выплат ветеранам, то, согласно материалам заседания правительства Москвы, они составят от трех до десяти тысяч рублей. Размер единовременной выплаты гражданам, пострадавшим вследствие радиационных воздействий, составляет от 3 до 10 тысяч рублей в зависимости от категории получателей.

Количество ветеранов, которым будут полагаться выплаты ко Дню Победы в 2018 году, составит 158 тысяч 715 человек, а москвичей, боровшихся с последствиями трагических событий в Чернобыле в 1986 году, 15,8 тысячи человек.

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