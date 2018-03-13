В Подмосковье иномарка сбила пожилую пару
В Подмосковье в результате дорожной аварии погиб пожилой мужчина. Смертельное ДТП произошло на Володарском шоссе, неподалеку от деревни Богданиха. Здесь иномарка сбила пожилую пару, переходившую дорогу. От полученных травм мужчина скончался на месте, а его спутница получила серьезную травму. Ее экстренно госпитализировали в ближайшую больницу.
Сообщается, что мужчина и женщина переходили дорогу по пешеходному переходу, однако водитель не сразу заметил их и не успел затормозить. Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали виновника аварии.
«Женщина сейчас в реанимации, она сильно головой ударилась, а мужчина умер. Их сбил водитель Volkswagen, с места ДТП он не скрывался, его задержали полицейские», – цитирует знакомую пары интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Местные жители отмечают, что данный пешеходный переход через трассу самый опасный в этом районе.