В Подмосковье иномарка сбила пожилую пару

СЕГОДНЯ 16:37 2018-03-13T16:37:00+03:00

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В Подмосковье в результате дорожной аварии погиб пожилой мужчина. Смертельное ДТП произошло на Володарском шоссе, неподалеку от деревни Богданиха. Здесь иномарка сбила пожилую пару, переходившую дорогу. От полученных травм мужчина скончался на месте, а его спутница получила серьезную травму. Ее экстренно госпитализировали в ближайшую больницу.

Сообщается, что мужчина и женщина переходили дорогу по пешеходному переходу, однако водитель не сразу заметил их и не успел затормозить. Прибывшие на место происшествия стражи порядка задержали виновника аварии.

«Женщина сейчас в реанимации, она сильно головой ударилась, а мужчина умер. Их сбил водитель Volkswagen, с места ДТП он не скрывался, его задержали полицейские», – цитирует знакомую пары интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Местные жители отмечают, что данный пешеходный переход через трассу самый опасный в этом районе.