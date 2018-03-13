Северный вестибюль станции «Кропоткинская» закрыли до апреля

СЕГОДНЯ 18:29 2018-03-13T18:29:02+03:00

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Благоустройство дошло и до северного вестибюля станции «Кропоткинская». Для проведения там ремонтных работ его пришлось закрыть. Как говорят в метрополитене, неудобства временные.

Речь как раз о том вестибюле, который ведет прямо к входу Храма Христа Спасителя. Теперь пассажирам придется выйти на противоположной стороне и перейти дорогу, чтобы попасть к храму.

- Для входа на станцию и выхода в город пассажиры могут воспользоваться южным вестибюлем станции (выход в сторону Гоголевского бульвара), - сообщили в Московском метрополитене. - Приносим извинения за временные неудобства.

Завершить благоустройство планируют уже в апреле этого года. Кстати, ремонтные работы вестибюля проводятся в рамках программы по благоустройству магистралей, улиц и вестибюлей станций метрополитена и подземных пешеходных переходов, прилегающих к ним.