В Москве за год провели более 3,5 тысяч бесплатных процедур ЭКО

СЕГОДНЯ 11:56 2018-03-14T11:56:23+03:00

В Москве за год сделали 3,6 тысяч процедур ЭКО

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Более 3,6 тысячи бесплатных процедур по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) провели в медучреждениях столицы в 2017 году. По сравнению с 2016 годом этот показатель вырос на 25%.

«Процедура ЭКО доступна в рамках программы ОМС с 2013 года, за этот период количество процедур выросло более чем в 2,5 раза – до 3686 в 2017-м», - заявил руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Он добавил, что эта процедура абсолютно бесплатная по полису ОМС до достижения положительного результата, то есть до момента рождения ребенка. Как правило, на успешный результат акушерам-генекологам и пациентке требуется около двух лет, поскольку беременность пр ЭКО наступает в 30% случаев. Этот показатель соответствует мировым стандартам эффективности, передает сетевое издание m24.ru.

Всего процедуру ЭКО по медицинскому полису можно сделать в 35 медучреждениях столицы. Ко врачу может обратиться пара, которая не может зачать ребенка естественным путем, или одинокая женщина, не имеющая постоянного партнера, пишет ФАН.