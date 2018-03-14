В Москве у прохожего похитили сумку с деньгами, ценными монетами и техникой

СЕГОДНЯ 14:07 2018-03-14T14:07:52+03:00

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На западе столицы произошло крупное ограбление. Трое неизвестных напали на прохожего и отобрали у него сумку с личными вещами. В ней москвич нес наличные деньги, монеты общей стоимостью 330 тысяч рублей и планшетный компьютер.

В полицию обратился сам потерпевший. Он рассказал, что ограбление произошло вечером в понедельник, 12 марта, по адресу улица Никулинская, дом 6, корпус 1. Материальный ущерб москвич оценил в 850 тысяч рублей, передает телеканал «360».

В настоящее время следствие разбирается в причинах и обстоятельствах произошедшего. Полиция разыскивает воров. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», пишет сайт «Дни.ру».

Напомним, ранее в Серпухове задержали двух женщин, подозреваемых в краже денег у пенсионеров. Мошенницы давили на жалось пожилых людей и просили финансовой помощи.