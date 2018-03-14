Храбрый чихуахуа погиб в Подмосковье, спасая хозяйку

СЕГОДНЯ 17:53 2018-03-14T17:53:12+03:00

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В подмосковной Ивантеевки маленький чихуахуа спас хозяйку от стаффордширского терьера ценой собственной жизни. Соседская собака напала на девушку, когда та вместе с матерью выгуливала питомца.

«Мы с дочкой и Микушкой (кличка чихуахуа) вышли из квартиры на прогулку. В подъезде увидели соседку с ее амстаффом. Собака была без намордника и, увидев нас, сразу вцепилась в руку моей дочери», – цитирует слова хозяйки чихуахуа Ирину интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам женщины, хозяйка стаффорда была рядом и старалась успокоить свою собаку командами, однако та не реагировала. А вот семейный любимец немедленно бросился на обидчика и отвлек его. Стаффорд переключил внимание на маленькую собачку и вцепился в нее зубами.

Когда хозяевам удалось успокоить терьера, Микушку уже нельзя было спасти. Ирина добавила, что это не первый случай нападения соседской собаки на людей и других питомцев, однако хозяева продолжают выгуливать ее без намордника.