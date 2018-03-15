2018-03-15T18:00:42+03:00
Москва

На столичных зебрах установят 200 камер, снимающих непропуск пешеходов

Большинство из них появятся рядом с переходами, на которых нет светофоров
Игорь ПАВЛОВ
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В этом году на московских дорогах установят 200 видеокамер, разработанных по последним требованиям сотрудников Центра организации дорожного движения (ЦОДД) и Госавтоинспекции. Новые устройства будут выявлять автолюбителей, не пропускающих на зебре пешеходов. И установят их в основном на нерегулируемых переходах (там, где нет светофоров). Об этом на недавней пресс-конференции рассказал журналистам замруководителя ЦОДД Дмитрий Горшков. По его словам, в их ведомстве не один год рассматривали разных производителей подобных камер, выискивая наилучший вариант. И вот нашли.

- Теперь они точно будут иметь доказательную базу, которую можно будет использовать для назначения штрафов за непропуск пешеходов, - сказал чиновник.

Кстати, первый комплекс видеофиксации, который ловил водителей за это нарушение, появился в Москве полтора года назад на улице Нижегородской и назывался он «Форсаж». За год работы прибор успел нащелкать около тысячи штрафов на полтора миллиона рублей. Но потом на устройство посыпалась куча жалоб. «Форсаж» начал клепать штрафы всем подряд. Возле зебры могло не быть ни одного человека, машина продолжала движения, а устройство расценивало это как нарушение. Впоследствии вместо этой камеры установили светофор.

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