Городской транспорт в Москве 18 марта будет работать по расписанию рабочего дня
В Москве городской наземный транспорт в воскресенье, 18 марта, будет работать по расписанию рабочего дня. Местные власти предполагают, что в день выборов общественный транспорт может быть загружен, из-за чего решено было выпустить больше автобусов, чем обычно в выходные дни.
«Поэтому пассажиров будет перевозить столько же автобусов, троллейбусов и трамваев, сколько и в будние дни», - цитирует сообщение заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова телеканал «360».
Сообщается, что в этот день на маршруты выйдут более 6,5 тысячи автобусов, трамваев и троллейбусов Мосгортранса, а также 1,8 тысячи автобусов частных перевозчиков, которые работаю по госконтракту.
Кроме того в день выборов маломобильные пассажиры смогут воспользоваться социальным такси. На 18 марта уже поступило более 220 соответствующих заявок, передает сетевое издание m24.ru.
Добавим, что в день выборов в Москве будут работать 3620 избирательных участков.