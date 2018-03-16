Городской транспорт в Москве 18 марта будет работать по расписанию рабочего дня

СЕГОДНЯ 11:17 2018-03-16T11:17:07+03:00

На маршруты выйдут более 6,5 тысячи автобусов, троллейбусов и трамваев

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В Москве городской наземный транспорт в воскресенье, 18 марта, будет работать по расписанию рабочего дня. Местные власти предполагают, что в день выборов общественный транспорт может быть загружен, из-за чего решено было выпустить больше автобусов, чем обычно в выходные дни.

«Поэтому пассажиров будет перевозить столько же автобусов, троллейбусов и трамваев, сколько и в будние дни», - цитирует сообщение заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова телеканал «360».

Сообщается, что в этот день на маршруты выйдут более 6,5 тысячи автобусов, трамваев и троллейбусов Мосгортранса, а также 1,8 тысячи автобусов частных перевозчиков, которые работаю по госконтракту.

Кроме того в день выборов маломобильные пассажиры смогут воспользоваться социальным такси. На 18 марта уже поступило более 220 соответствующих заявок, передает сетевое издание m24.ru.

Добавим, что в день выборов в Москве будут работать 3620 избирательных участков.