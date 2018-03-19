2018-03-19T12:31:08+03:00
Москва

В московском метро появятся плакаты с призывом уступать места беременным

А самим будущим мамам выдадут яркие значки
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Пассажиров метро попросят уступать места беременным женщинамПассажиров метро попросят уступать места беременным женщинамФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В поездах столичного метро появятся плакаты с просьбой уступать места беременным женщинам. На постерах будет написано «Уступайте, пожалуйста, места будущим мамам. Пусть яркий красный значок станет символом вежливости и доброты». Всего планируется развесить порядка трех тысяч таких призывов.

«Акция должна повысить уровень социальной ответственности горожан, а также показать, что всегда нужно быть вежливыми и внимательными по отношению друг к другу», - цитирует слова главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова сетевое издание m24.ru.

Добавим, что в рамках этой акции с 19 марта на стойках «Живое общение» беременным женщинам начали выдавать яркие значки с подписью «Спасибо, что уступили место будущей маме». Получить такие сувениры можно совершенно бесплатно на 18 станциях метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК), передает телеканал «360».

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