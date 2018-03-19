Лжебанкиров, собравших «под проценты» 5,5 млн, задержали в Подмосковье

СЕГОДНЯ 13:06 2018-03-19T13:06:47+03:00

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Подмосковные полицейские задержали в Ногинске двух мошенников, которые, называясь банкирами, похищали деньги. В общей сумме преступники собрали у доверчивых граждан порядка 5,5 миллиона рублей. Мошенники обещали вернуть вклады с процентами, однако просто переставали выходить на связь со своими «клиентами». Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

«Злоумышленники под видом работников дополнительного офиса одного из известных банков на улице Рабочая в Ногинске незаконно принимали от граждан финансовые средства в виде вкладов под высокий процент. После чего скрылись с полученными деньгами», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как отметили в региональном главке, в настоящее время в полицию по этому делу обратились 12 пострадавших.

Полиция задержала обоих мошенников, ими оказались 28-летние жители Московской области. Сейчас они заключены под стражу, в отношении мошенников заведено уголовное дело, передает сайт «Дни.ру».