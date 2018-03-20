Новый корпус РЭУ имени Плеханова построят до конца 2022 года

СЕГОДНЯ 12:09 2018-03-20T12:09:29+03:00

Новый корпус будет предназначен для обучения студентов в сфере информационных технологий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он будет предназначен для обучения студентов в сфере информационных технологий

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Новый корпус Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова планирую построить до конца 2022 года. Здание общей площадью около 24 тысяч квадратных метров появится на Большой Серпуховской улице.

«На территории кампуса университета по адресу: Москва, улица Большая Серпуховская, владение 13, строение 1 начато проектирование нового учебно-лабораторного корпуса – Корпуса цифровых и информационных технологий, рассчитанного на 1,8 тысячи учащихся. Данный проект получил одобрение и поддержку со стороны Минобрнауки России и правительства Москвы», - цитирует сообщение пресс-службы вуза сетевое издание m24.ru.

Отмечается, что новый корпус позволит создать инфраструктурную базу для новых направлений исследований, а также решит проблему дефицита учебно-лабораторных площадок и позволит сконцентрировать весь учебный процесс в одном здании.