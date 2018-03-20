Собянин пригласил москвичей на субботники

СЕГОДНЯ 13:01 2018-03-20T13:01:39+03:00

С 1 по 30 апреля в столице пройдет месячник по уборке и благоустройству Фото: Евгения ГУСЕВА

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Весенние общегородские субботники пройдут в Москве 14 и 21 апреля. Об этом сообщили сегодня, 20 марта, на заседании президиума столичного правительства.

- Петр Павлович, как будем проводить весеннее благоустройство? Зима на дворе, - обратился мэр Сергей Собянин к своему заместителю по ЖКХ.

- Сроки благоустройства переносить не придётся, - успокоил заммэра Петр Бирюков. - Весна наступает. С 1 по 30 апреля в столице пройдет месячник по уборке и благоустройству. Коммунальные службы приведут в порядок дворы, улицы, парки, фасады зданий, витрины, остановочные павильоны, опоры освещения, знаки и указатели. На дорогах сделаем текущий ремонт проезжей части, а также обновим разметку. Главными местами благоустройства станут территории около Московского центрального кольца, вылетные магистрали, подходы к станциям метро, центральные площади и бульвары.

Напомним, в прошлом году на уборку города вышли около 2,5 миллионов москвичей. Примерно столько же участников городские власти ожидают и в этом году. Всем желающим бесплатно выдадут метлы, грабли, лопаты и саженцы. Вместе с коммунальными службами горожане приведут в порядок улицы, скверы, парки и дворы.

В прошлом году из-за раннего потепления уборку города после зимы начинали примерно на три недели раньше обычного. А сейчас холода не торопятся покидать столицу. Поэтому сначала коммунальщики будут убирать город там, где снега мало или его уже нет.

Во время субботников планируется отремонтировать более 13 тысяч детских и спортивных площадок, вывезти более 9 тысяч сухостойных деревьев, очистить более 47 тысяч гектаров газонов, промыть фасады и цоколи около 55 тысяч зданий, а также 13,7 тысяч остановок общественного транспорта. По всему городу высадят почти 447 тысяч деревьев и кустарников по акции "Миллион деревьев". При этом обновят 259 парков около жилых домов и 124 зонах отдыха у воды.