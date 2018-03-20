Реставрацию на ВДНХ в основном завершат в 2018 году

СЕГОДНЯ 13:38 2018-03-20T13:38:20+03:00

Основные реставрационные работы на ВДНХ могут закончиться до конца этого года Фото: Евгения ГУСЕВА

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Сегодня, 20 марта, на заседании президиума правительства Москвы обсудили итоги реставрации памятников архитектуры и культуры.

- За последние семь лет отреставрированы более тысячи памятников культуры, - сообщил мэр Сергей Собянин. - Это самая масштабная программа за всю историю Москвы. Кроме того, приводится в порядок общественное пространство, фасады исторических зданий, проводятся комплексные работы по знаковым территориям - Зарядье, ВДНХ. Надеюсь, основные работы завершатся в 2018 - 2019 годах.

На ВДНХ уже обновили арки главного и Северного входов, павильоны "Земледелие" и "Космос" (его планируют открыть в ближайшие недели. - Прим.). По словам главы департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, основные реставрационные работы на ВДНХ могут закончиться до конца этого года. В планах городских властей обновить ещё один уникальный памятник архитектуры.

- В скором времени начнётся реставрация Северного речного вокзала, - сообщил Алексей Емельянов. - Звезда, которая украшает шпиль вокзала, когда-то находилась на Спасской башне Кремля.

В мае этого года начнётся реставрация дома Наркомфина на Новинском бульваре. К июлю 2018-го планируют завершить восстановление фасадов палат Левашовых в Староваганьковском переулке, а в 2019-м - здесь обновят внутренние помещения. К 1 июня этого года должна закончиться реставрация дома 21 на Остоженке, построенного архитектором Львом Кекушевым в 1903 году. На крышу этого памятника московского модерна вернётся скульптура льва - "визитная карточка" архитектора. Утраченную фигуру восстановили по единственной архивной фотографии. Длина медной скульптуры - 3,2 метра. Ее поставят на 15-метровой высоте.