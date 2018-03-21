2018-03-21T21:21:34+03:00
Происшествия

В центре Москвы на Трубной улице обрушилась крыша здания

На месте работают спасатели [видео]
Игорь ПАВЛОВ
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Как сообщил «КП» источник в столичном управлении МЧС, общая площадь обрушения составила около 80 квадратных метровКак сообщил «КП» источник в столичном управлении МЧС, общая площадь обрушения составила около 80 квадратных метровФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Вечером 21 марта на пульт дежурного сотрудника МЧС по городу Москве поступил сигнал о том, что на улице Трубной, 31 обвалилась кровля. На место происшествия выехали несколько десятков спасателей. Крыша рухнула в трех этажном здании, которое в настоящий момент находится на реконструкции (Центральный административный округ).

Как сообщил «КП» источник в столичном управлении МЧС, общая площадь обрушения составила около 80 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

Ранее по этому адресу располагалась строительная фирма, которая занималась ремонтом, а также продавала стройматериалы. В настоящий момент здание полностью освободили, прикрыли фасадной сеткой и закрыли на реконструкцию. По соседству находится бывший доходный дом архитектора Барса, построенный в 1891 году.

Также напомним, что несколько лет назад на той же улице обвалился грунт на площади более, чем 600 квадратных метров. Это произошло на пере сечении Трубной улицы и Колокольникова переулка. Причиной ЧП стал разрыв подземного водопровода.

Обрушилась кровля находящегося на реконструкции здания.

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