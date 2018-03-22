2018-03-22T12:10:29+03:00
Москва

В Москве на Поклонной горе 1 мая запустят цветочные часы

Их украсят 12 тысячами виол
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В прошлые годы на Поклонной горе уже работали цветочные часыВ прошлые годы на Поклонной горе уже работали цветочные часыФото: Анатолий ЖДАНОВ
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С 1 мая на Поклонной горе начнут работать цветочные часы. Украшать самую большую в России клумбу начнут в конце апреля. На ней планируется высадить около 12 тысяч виол белого, желтого, красного и синего цвета. А после окончания посадки будет запущен часовой механизм.

Композиция клумбы включает циферблат диаметром 10 метров с часовой и минутной стрелками, а также надпись "Москва", длина которой равна 20 метрам. При этом цифры и буквы будут выложены из красных цветов, а циферблат - из белых.

"Цифры и контур циферблата подсвечиваются, а на стрелки нанесено светоотражающее покрытие", - цитирует сообщение пресс-службы парка Победы на Поклонной горе сетевое издание m24.ru.

Добавим, что часовой механизм этой конструкции настоящий, она закопан в землю и не виден прохожим. Однако специалисты регулярно проверяют его исправность, чтобы часы не спешили или не отставали, передает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра города.

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