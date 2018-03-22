2018-03-22T12:25:24+03:00
Общество

На севере Москвы открыли три новые станции метро

«Салатовая» ветка приросла остановками «Верхние Лихоборы», «Окружная» и «Селигерская»
Алексей КАРЕЛИН
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Доступ к метро получили жители Бескудниково, Западное и Восточное ДегуниноДоступ к метро получили жители Бескудниково, Западное и Восточное ДегуниноФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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22 марта на севере Москвы на «салатовой» ветке метро открыли три новые станции: «Верхние Лихоборы», «Окружная» и «Селигерская». Доступ к метро получили жители Бескудниково, Западное и Восточное Дегунино, всего около 450 тысяч моквичей. Теперь ветку собираются продлить до «Дмитровской», «Лианозово» и поселка Северный, что коснется еще около полумиллиона населения.

«Сегодня мы открываем три станции самого сложного участка метро из всех, за которые взялись в 2011 году. Строительство большей части северного радиуса велось в сложнейших геологических условиях на глубине около 60 метров», - рассказал на открытии мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, продление метро сэкономит жителям ближних районов 30-40 минут в поездках.

Как сообщал сайт kp.ru, в московском метрополитене появится еще и Большое кольцо, первый участок которой открыли в конце февраля. Он соединил «Петровский парк» и «Деловой центр».

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