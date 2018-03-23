2018-03-23T10:55:28+03:00
Москва

Археологи обнаружили более 140 артефактов на московской набережной

Среди находок — предметы быта и религиозного назначения
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Москве археологи нашли около 150 артефактовВ Москве археологи нашли около 150 артефактовФото: Михаил ФРОЛОВ
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Московские археологи обнаружили более 140 артефактов XVI–XX веков в ходе работ на Космодамианской набережной. Среди находок оказались предметы быта, деньги и вещи религиозного назначения.

«Большинство находок относятся к XVI – началу XX века. Однако в их числе есть и более ранние, например медная монета XV века из Твери. Она могла попасть сюда случайно, еще до заложения некрополя церкви», – цитирует сообщение Мосгорнаследия сайт телеканала «Звезда».

Раскопки проводились в рамках охранных работ в связи с предстоящей застройкой. Примечательно, что работы начались еще летом 2017 года. В зимне время здесь поставили павильоны с подогревом, чтобы не приостанавливать поиски.

Сообщается, что помимо артефактов, археологи обнаружили человеческие останки. Позднее они будут переданы специалистам для изучения и перезахоронения, пишет ФАН.

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