Крупный транспортно-пересадочный узел построят в Москве к 2021 году
Крупный транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Петровско-Разумовская» появится на севере столицы в районе одноименной станции метро. Планируется, что все работы на объекте будут завершены к 2023 году.
Как рассказал глава строительного комплекса Москвы Марат Хуснуллин, транспортная составляющая нового ТПУ должна быть готова к 2021 году. А в течение последующего года здесь будут созданы объекты сопутствующей инфраструктуры.
«Мэром Москвы Сергеем Собяниным поставлена задача по формированию единой транспортной системы города, которая должна позволить каждому москвичу быстро и эффективно пересаживаться с одного вида транспорта на другой, выбирать маршруты движения по своему вкусу», - цитирует Хуснуллина сайт «Дни.ру».
Так, на ТПУ «Петровско-Разумовская» объединит потоки двух веток столичного метро (Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской), а также линии двух направлений железных дорог, передает сетевое издание m24.ru.