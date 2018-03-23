2018-03-23T12:03:44+03:00
Москва

Крупный транспортно-пересадочный узел построят в Москве к 2021 году

А инфраструктурные объекты появятся здесь к 2023 году
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Все объекты ТПУ «Петровско-Разумовская» планируется достроить в 2023 годуВсе объекты ТПУ «Петровско-Разумовская» планируется достроить в 2023 годуФото: Евгения ГУСЕВА
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Крупный транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Петровско-Разумовская» появится на севере столицы в районе одноименной станции метро. Планируется, что все работы на объекте будут завершены к 2023 году.

Как рассказал глава строительного комплекса Москвы Марат Хуснуллин, транспортная составляющая нового ТПУ должна быть готова к 2021 году. А в течение последующего года здесь будут созданы объекты сопутствующей инфраструктуры.

«Мэром Москвы Сергеем Собяниным поставлена задача по формированию единой транспортной системы города, которая должна позволить каждому москвичу быстро и эффективно пересаживаться с одного вида транспорта на другой, выбирать маршруты движения по своему вкусу», - цитирует Хуснуллина сайт «Дни.ру».

Так, на ТПУ «Петровско-Разумовская» объединит потоки двух веток столичного метро (Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской), а также линии двух направлений железных дорог, передает сетевое издание m24.ru.

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