2018-03-23T12:20:46+03:00
Экономика

В Москве число ипотечных сделок выросло на 82%

Росреестр сравнил показатели февраля 2018 и 2017 годов
Алексей КАРЕЛИН
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Относительно января 2018 года рост сделок по ипотеке в Москве составил 11%.Относительно января 2018 года рост сделок по ипотеке в Москве составил 11%.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Число сделок по ипотеке в Москве выросло в феврале на 82% по сравнению с тем же месяцем 2017 года. Относительно января текущего года рост составил 11%, отметили в Росреестре. Всего подписано больше 4500 контрактов в январе и больше 5000 – в феврале, когда итог второго месяца 2017 года завершился превышением показателя в 2700 контрактов.

Ведомство отметило рост и договоров купли-продажи (мены) жилья. Он составил 19,5% – зарегистрировано 10139 прав на жилую недвижимость. В 2017 году за аналогичный показатель было зафиксировано 8486 прав, а в январе 2018 года – 8367 прав.

Количество договоров долевого участия на жилье тоже растет. В феврале 2017 года их было 3253, в январе 2018 года – 4790, в феврале – 5576.

Как сообщал сайт kp.ru, в целом по России тоже наблюдается рост. В феврале 2018 года банки выдали больше 100 тысяч ипотечных кредитов на сумму 200 млрд рублей, что в два раза превосходит уровень аналогичного периода прошлого года.

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