В Подмосковье задержали четырех автоугонщиков

СЕГОДНЯ 12:40 2018-03-23T12:40:54+03:00

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Подмосковные сотрудники полиции задержали в Королеве автоворов, которые угнали иномарку за 1,5 миллиона рублей. Преступники смогли отключить сигнализацию и незаметно похитить авто. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«Злоумышленники с помощью специального оборудования отключили сигнализацию, завели двигатель и похитили автомобиль иностранного производства, припаркованный около одного из домов по улице Полевая. Материальный ущерб составил более 1,5 миллиона рублей», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Угонщиками оказались 41-летний житель Башкирии, 42-летний уроженец Владимирской области и два жителя Подмосковья 29 и 36 лет. В гараже одного из них при обыске было найдено оборудование для вскрытия замков, а также детали и запчасти для иномарок.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, задержанные заключены под стражу. Похищенную иномарку уже вернули автовладельцу.