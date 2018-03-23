День скидок: Идешь в музей, зови друзей

СЕГОДНЯ 22:27 2018-03-23T22:27:13+03:00

С 26 марта по 4 апреля Исторический музей и Музей Отечественной войны 1812 года будут работать без выходных. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В воскресенье будет отмечаться День работника культуры. Некоторые музеи и решили это дело отпраздновать. И подарить скидку посетителям - 50 процентов.

В список попали собор Василия Блаженного, Музей Отечественной войны 1812 года и Государственный исторический музей. Все они находятся рядом, так что в один день можно культурно просветиться сразу в трех музеях.

Внимание! Скидка не действует на льготные билеты и оплату экскурсий.

- Режим работы 25 марта будет продлен до 21.00, чтобы осмотреть выставочные залы успели все желающие. Кассы прекратят работать за час до закрытия, - рассказали в пресс-службе Государственного исторического музея.

Кстати, в дни школьных каникул, с 26 марта по 4 апреля, Исторический музей и Музей Отечественной войны 1812 года будут работать без выходных. Для ребят приготовили бесплатные квесты и историческую игротеку.