2018-03-25T16:03:11+03:00
Происшествия

В Подмосковье ревнивый мужчина задушил свою сожительницу

В порыве ссоры злоумышленник схватил полотенце и обвязал горло своей избранницы
Игорь ПАВЛОВ
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В областном управлении Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело по статье 105 часть 1 («умышленное причинение смерти другому человеку») в отношении 33-летнего мужчины. Житель Серпухова проживал с 36-летней женщиной гражданским браком и накануне начал выяснять с ней отношения. Он пытался узнать, изменяла ли его вторая половина с другими мужчинами. В порыве ссоры разъяренный хозяин квартиры принес в комнату полотенце, обвязал им горло своей сожительницы и стал душить. Женщина умерла.

По информации источника в Следственном комитете, мужчина не был пьян. Вскоре его задержали. И тот сознался в содеянном.

- Кроме этого, следователи опросили свидетелей, - сообщили «КП» в пресс-службе областного управления СК. - Все показания были проверены на месте. Подозреваемого арестовали. Ему, согласно уголовной статье, грозит срок от 6 до 15 лет.

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