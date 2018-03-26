Москвичи смогут оформить полис ОМС в режиме онлайн

СЕГОДНЯ 11:59 2018-03-26T11:59:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Москвичи получат возможность оформить полис ОМС в режиме онлайн. Услуга будет доступна всем гражданам России в возрасте от 18 лет, у которых есть подтвержденная учетная запись на федеральном сайте госуслуг.

Чтобы заказать новый полис, необходимо подать заявление в каталоге "Услуги". Здесь пользователь выбирает раздел "Здоровье", далее – "Справки и услуги" и "Оформление полиса обязательного медицинского страхования".

Отмечается, что дубликат утерянного или испорченного полиса будет готов через месяц с момента подачи заявки. При этом на протяжении всего этого времени можно будет пользоваться временным электронным документом, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал мэра города.

Сообщается, что для оформления пластикового полиса необходима одна отсканированная фотография и скан личной подписи. После заполнения заявки пользователь сможет самостоятельно выбрать страховую компанию и место получения документа, передает сайт argumenti.ru.