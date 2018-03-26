Домработница ограбила столичного пенсионера на миллион рублей

СЕГОДНЯ 16:10 2018-03-26T16:10:30+03:00

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В Москве домработница ограбила 60-летнего мужчину, которому приходила помогать с уборкой. Женщина пользовалась доверием пенсионера, поэтому ей не составило труда незаметно похитить у него один миллион рублей в иностранной валюте.

В полицию обратился сам потерпевший. Он рассказал, что у него из квартиры на Кутузовском проспекте пропала валюта. Сумма ущерба составила около одного миллиона рублей.

Вскоре оперативники задержали подозреваемую на Вяземской улице города. Ею оказалась 36-летняя уроженка Орловской области. При досмотре у женщины была обнаружена часть украденной суммы. Задержанная работала домработницей у пострадавшего, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу городского главка МВД.

В настоящее время в отношении воровки возбуждено уголовное дело о краже.