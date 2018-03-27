В Москве неизвестные обстреляли мужчину и скрылись с места происшествия

СЕГОДНЯ 10:40 2018-03-27T10:40:39+03:00

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На юго-западе Москвы неустановленные личности несколько раз выстрелили в прохожего и скрылись с места происшествия. Индидент произошел вечером 26 марта на 1-м Очаковском переулке в Очаково-Матвеевском районе. О нем в главное управление МВД по Москве сообщил наряд «скорой помощи».

Раненого 1955 года рождения госпитализировали. Оружие, из которого ранили мужчину, пока неизвестно. Злоумышленники разыскиваются, сотрудники столичной полиции проводят доследственную проверку по факту сообщения о вооруженном нападении, устанавливает обстоятельства случившегося, передает ТАСС.

20 марта сайт kp.ru писал о другой ночной стрельбе – в Приморском районе Санкт-Петербурга. В два часа ночи неизвестные открыли автоматный огонь из «Хаммера» по машинам ГИБДД. Другой свидетель утверждал, что стреляли из «Осы» по автомобилям ППС. Позже машину нашли брошенной на пересечении Вербной улицы и Новоколомяжского проспекта. Злоумышленникам удалось скрыться.