2018-03-27T12:43:03+03:00
Москва

Московское метро перешло на усиленный режим работы из-за снега

На уборку вышли 800 сотрудников
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
На уборку снега вышли 800 сотрудников московского метроНа уборку снега вышли 800 сотрудников московского метроФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Во вторник, 27 марта, Московский метрополитен перешел на усиленный режим работы. Эта мера была приняла в связи со снегопадом, который обрушился на столицу.

Жителям и гостям города рекомендуется отказаться от личного транспорта на время непогода и пересесть на общественный транспорт.

Добавим, что в пресс-службе столичного метрополитена отметили, что в к уборке снега приступили уже 800 человек.

«Московское метро перешло на усиленный режим работы. Прямо сейчас более 800 сотрудников метро ведут работы по уборке снега», - говорится в сообщении метрополитена.

Уточняется, что в режиме усиленной работы чаще производится уборка вестибюлей и лестничных сходов, чтобы избежать травмирования пассажиров, а также попадания грязи в механизмы эскалатора, пишет сайт argumenti.ru.

Напомним, ранее в метеобюро отметили, что снегопад, который начался минувшей ночью, станет для Москвы последним в этом сезоне.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
На берегу Химкинского водохранилища построят храм-«корабль»
Прохожий спас провалившуюся под лед девушку под Москвой
Ярмарки выходного дня откроются в Москве 20 апреля
В Москве неизвестные обстреляли мужчину и скрылись с места происшествия
Снесло башню: в Екатеринбурге взорвали долгострой
Домработница ограбила столичного пенсионера на миллион рублей
Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ временно закроют
Новостройки для программы реновации в Москве станут проектировать быстрее
В столице заменят около 10 тысяч колодцев ливневой канализации
Москвичи смогут оформить полис ОМС в режиме онлайн
В Подмосковье ревнивый мужчина задушил свою сожительницу
Московским строителям существенно прибавят зарплату
День скидок: Идешь в музей, зови друзей
В столичном районе Северный построят два детсада и школу с бассейном
Московские медики готовы к чемпионату мира по футболу
В Подмосковье задержали четырех автоугонщиков
В Москве число ипотечных сделок выросло на 82%