Московское метро перешло на усиленный режим работы из-за снега

СЕГОДНЯ 12:43 2018-03-27T12:43:03+03:00

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Во вторник, 27 марта, Московский метрополитен перешел на усиленный режим работы. Эта мера была приняла в связи со снегопадом, который обрушился на столицу.

Жителям и гостям города рекомендуется отказаться от личного транспорта на время непогода и пересесть на общественный транспорт.

Добавим, что в пресс-службе столичного метрополитена отметили, что в к уборке снега приступили уже 800 человек.

«Московское метро перешло на усиленный режим работы. Прямо сейчас более 800 сотрудников метро ведут работы по уборке снега», - говорится в сообщении метрополитена.

Уточняется, что в режиме усиленной работы чаще производится уборка вестибюлей и лестничных сходов, чтобы избежать травмирования пассажиров, а также попадания грязи в механизмы эскалатора, пишет сайт argumenti.ru.

Напомним, ранее в метеобюро отметили, что снегопад, который начался минувшей ночью, станет для Москвы последним в этом сезоне.