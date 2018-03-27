Московское метро перешло на усиленный режим работы из-за снега
Во вторник, 27 марта, Московский метрополитен перешел на усиленный режим работы. Эта мера была приняла в связи со снегопадом, который обрушился на столицу.
Жителям и гостям города рекомендуется отказаться от личного транспорта на время непогода и пересесть на общественный транспорт.
Добавим, что в пресс-службе столичного метрополитена отметили, что в к уборке снега приступили уже 800 человек.
«Московское метро перешло на усиленный режим работы. Прямо сейчас более 800 сотрудников метро ведут работы по уборке снега», - говорится в сообщении метрополитена.
Уточняется, что в режиме усиленной работы чаще производится уборка вестибюлей и лестничных сходов, чтобы избежать травмирования пассажиров, а также попадания грязи в механизмы эскалатора, пишет сайт argumenti.ru.
Напомним, ранее в метеобюро отметили, что снегопад, который начался минувшей ночью, станет для Москвы последним в этом сезоне.