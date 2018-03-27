Прохожий спас провалившуюся под лед девушку под Москвой
В подмосковных Мытищах молодая девушка провалилась под лед на реке Яузе. Несчастный случай произошел на глазах у одного из посетителей Мытищинского парка Дмитрия Максимова, который тут же бросился спасать утопающую.
Мой муж Дмитрий как только увидел, не раздумывая, бросился на помощь, все произошло очень быстро», – цитирует слова супруги отважного прохожего интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Сообщается, что девушка гуляла по тонкому льду одна. Она делала фотографии на телефон и не смотрела под ноги. Пострадавшая не заметила, что местами лед подтаял и провалилась под воду.
Максимову пришлось ползком подбираться к тонущей девушке, чтобы и самому не проломить тонкий лед. Мужчина протянул пострадавшей край своей куртки, и таким образом смог вытянуть утопающую на берег.
Уже после спасения девушки проходившие мимо люди вызвали «скорую помощь», и передали замерзшую врачам, пишет сайт «Дни.ру».