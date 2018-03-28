В правительстве Москвы заявили о готовности к весеннему паводку
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков заявил о полной готовности столичных коммунальщиков к близящемуся весеннему паводку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Московского комплекса городского хозяйства.
"Все городские службы будут переведены на усиленный режим работы с началом активного таяния", - заявил заммэра.
Петр Бирюков подчеркнул, что подведомственная организация АО "Мосводоканал" вводит особый режим контроля качества воды, поступающей на станции водоподготовки. Кроме того, задействованы все резервы для предупреждения, локализации и ликвидации последствий возможных ЧС, вызванных половодьем.
«На водосборной площади всех водохранилищ Вазузско-Москворецкой системы проводятся снегомерные съемки для определения притока талой воды - по результатам оперативно корректируется сброс воды из водохранилищ, что позволит принять большую часть талых вод и избежать подтоплений», - отметил заместитель столичного градоначальника.
Свободная емкость водохранилищ составляет 357 млн кубометров. Гидрологи высчитали, что приток воды от таяния снега в 2018 году составит порядка 350 млн кубометров.