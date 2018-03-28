В правительстве Москвы заявили о готовности к весеннему паводку

СЕГОДНЯ 10:22 2018-03-28T10:22:24+03:00

Коммунальщики переведены на усиленный режим работы в связи с близящемся весенним паводком Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Все городские коммунальные службы уже переведены на усиленный режим

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Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков заявил о полной готовности столичных коммунальщиков к близящемуся весеннему паводку. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Московского комплекса городского хозяйства.

"Все городские службы будут переведены на усиленный режим работы с началом активного таяния", - заявил заммэра.

Петр Бирюков подчеркнул, что подведомственная организация АО "Мосводоканал" вводит особый режим контроля качества воды, поступающей на станции водоподготовки. Кроме того, задействованы все резервы для предупреждения, локализации и ликвидации последствий возможных ЧС, вызванных половодьем.

«На водосборной площади всех водохранилищ Вазузско-Москворецкой системы проводятся снегомерные съемки для определения притока талой воды - по результатам оперативно корректируется сброс воды из водохранилищ, что позволит принять большую часть талых вод и избежать подтоплений», - отметил заместитель столичного градоначальника.

Свободная емкость водохранилищ составляет 357 млн кубометров. Гидрологи высчитали, что приток воды от таяния снега в 2018 году составит порядка 350 млн кубометров.