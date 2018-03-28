2018-03-28T12:35:34+03:00
Происшествия

В Подмосковье задержали серийного квартирного вора

Он совершил более 10 краж
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Полиция задержала вораПолиция задержала вораФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Подмосковные полицейские задержали в Одинцовском районе мужчину, который подозревается в совершении серии квартирных краж. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения МВД России. По предварительной информации, вор причастен в 11 случаям грабежа.

По данным сотрудников полиции, мужчина с помощью монтировки вскрывал стеклопакеты и проникал в квартиры на первых этажах. Как правило, у своих жертв он похищал ювелирные изделия, наличные деньги и технику. Общий материальный ущерб от действий вора составил более полутора миллионов рублей.

Задержанным оказался ранее неоднократно судимый житель региона в возрасте тридцати пяти лет. На время расследования его арестовали и завели уголовное дело. В ходе разбирательства была установлена причастность мужчины к одиннадцати похожим инцидентам.

В настоящее время обвиняемому грозит до шести лет тюремного заключения, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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