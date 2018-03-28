Власти подмосковной Коломны готовы вести диалог с активистами по поводу полигона бытовых отходов «Воловичи»

28 Март 22:01 2018-03-28T22:14:56+03:00

Горожане не пропускают на свалку мусоровозы и требуют, чтобы на нее свозили только мусор из муниципалитета

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Власти подмосковной Коломны заявили о готовности вести диалог с активистами по поводу местной свалки. Сегодня протесты горожан против утилизации «чужого» мусора на полигоне бытовых отходов «Воловичи» переросли в несанкционированный сбор, закончившийся вызовом полиции. Как сообщил ТАСС глава городского округа Денис Лебедев, власти города готовы обсудить эту проблему. Кроме того, совместно с Минэкологии разрабатываются меры, которые снизят степень загазованности на полигоне.

- Мы находимся в постоянном диалоге, - рассказал Денис Лебедев. - Сейчас совместно с Министерством имущественных отношений, Министерством экологии и природопользования проработана дорожная карта, в рамках которой предусматривается дегазация полигона, это все прописано, уже ведутся проектно-изыскательские работы.

К концу этого года на свалке будет запущена станция обратного осмоса, очищающая фильтрат – опасную жидкость, образующуюся в процессе гниения мусора. В июле власти намерены запустить на полигоне систему принудительной дегазации. На ее оборудование выделяется около 200 млн. руб.

По словам главы городского округа, жители Коломны еще в субботу начали мешать проезду мусоровозов на полигон "Воловичи". Горожане задержали 23 машины. В среду, 28 марта, протесты переросли в стихийный митинг, и власти были вынуждены призвать людей к порядку, вызвав полицию.

- Запросов по этой акции не было никаких, - подчеркнул Денис Лебедев. - Люди вышли в субботу, не пустили на полигон транспорт, который ехал с немуниципальным мусором. Были задержаны 23 машины. Их отпустили в понедельник.

Горожане, приходившие на несанкционированную акцию протеста, привели с собой детей, принесли дрова и биотуалет. Двое участников стихийного сбора были задержаны.

Напомним, главное требование митингующих – чтобы на полигон «Воловичи» привозили только мусор из муниципалитета. Как сообщил глава городского округа, это решение находится в компетенции Минэкологии Подмосковья.