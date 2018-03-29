2018-03-29T11:25:58+03:00
Экономика

Дептранс Москвы подсчитал безбилетников в наземном транспорте

Отказ от турникетов в некоторых автобусах почти не сказался на количестве «зайцев»
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Всего в Москве 77 автобусных и 27 трамвайных маршрутов без турникетов.Всего в Москве 77 автобусных и 27 трамвайных маршрутов без турникетов.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Москве около 5% пассажиров не оплачивают проезд в автобусах без турникетов. В транспорте с турникетами «зайцев» чуть меньше — 3-5%. Об этом рассказал руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

«Средний показатель на наземном транспорте не превышает 3-5%. На бестурникетных маршрутах эта цифра составляет порядка 5%, что незначительно больше, чем в остальном транспорте», - рассказал Ликсутов «Российской газете».

В начале года, когда турникеты только сняли, количество безбилетников резко подскочило до 13%, отметил Ликсутов. В целом, проезд на московском транспорте стало оплачивать на 62% больше пассажиров, что дает дептрансу возможность обновлять автопарк.

Всего в Москве 77 автобусных и 27 трамвайных маршрутов без турникетов. За январь-февраль 2018 года они перевезли больше 40 млн пассажиров и сэкономили им до 15 минут, говорит Ликсутов. По его словам, средняя продолжительность поездки на наземном транспорте составляет 35-40 минут.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
30 килограммов наркотиков изъяли у жителя Подмосковья
В апреле животных Московского зоопарка начнут переводить в летние вольеры
К концу 2019 года к поселку Северный построят дорогу
Власти подмосковной Коломны готовы вести диалог с активистами по поводу полигона бытовых отходов «Воловичи»
В Подмосковье задержали серийного квартирного вора
Определен дизайн новых станций московского метро
Москва подготовилась к весеннему паводку
Москва готовится к весенним паводкам
На берегу Химкинского водохранилища построят храм-«корабль»
Прохожий спас провалившуюся под лед девушку под Москвой
Ярмарки выходного дня откроются в Москве 20 апреля
Московское метро перешло на усиленный режим работы из-за снега
В Москве неизвестные обстреляли мужчину и скрылись с места происшествия
Снесло башню: в Екатеринбурге взорвали долгострой
Домработница ограбила столичного пенсионера на миллион рублей
Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ временно закроют
Новостройки для программы реновации в Москве станут проектировать быстрее
В столице заменят около 10 тысяч колодцев ливневой канализации
Москвичи смогут оформить полис ОМС в режиме онлайн
В Подмосковье ревнивый мужчина задушил свою сожительницу
Московским строителям существенно прибавят зарплату
День скидок: Идешь в музей, зови друзей
В столичном районе Северный построят два детсада и школу с бассейном
Московские медики готовы к чемпионату мира по футболу
В Подмосковье задержали четырех автоугонщиков
В Москве число ипотечных сделок выросло на 82%