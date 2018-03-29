Дептранс Москвы подсчитал безбилетников в наземном транспорте

СЕГОДНЯ 11:25 2018-03-29T11:25:58+03:00

Всего в Москве 77 автобусных и 27 трамвайных маршрутов без турникетов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отказ от турникетов в некоторых автобусах почти не сказался на количестве «зайцев»

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В Москве около 5% пассажиров не оплачивают проезд в автобусах без турникетов. В транспорте с турникетами «зайцев» чуть меньше — 3-5%. Об этом рассказал руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

«Средний показатель на наземном транспорте не превышает 3-5%. На бестурникетных маршрутах эта цифра составляет порядка 5%, что незначительно больше, чем в остальном транспорте», - рассказал Ликсутов «Российской газете».

В начале года, когда турникеты только сняли, количество безбилетников резко подскочило до 13%, отметил Ликсутов. В целом, проезд на московском транспорте стало оплачивать на 62% больше пассажиров, что дает дептрансу возможность обновлять автопарк.

Всего в Москве 77 автобусных и 27 трамвайных маршрутов без турникетов. За январь-февраль 2018 года они перевезли больше 40 млн пассажиров и сэкономили им до 15 минут, говорит Ликсутов. По его словам, средняя продолжительность поездки на наземном транспорте составляет 35-40 минут.