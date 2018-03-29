В апреле животных Московского зоопарка начнут переводить в летние вольеры

СЕГОДНЯ 12:00 2018-03-29T12:00:26+03:00

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С 1 апреля Московский зоопарк переходит на летний график работы. Теперь зоосад будет открыт до 19:00. С этого же дня животных начнут переводить в летние вольеры.

Сообщается, что переезд животных на свежий воздух будет осуществляться постепенно – в течение апреля и мая. Дело в том, что некоторым животным необходимо, чтобы температура ночь не пускалась ниже 10-15 градусов.

Посетители впервые смогут увидеть в открытом вольере повзрослевшего азиатского слоненка, который появился на свет в прошлом году. С середины осени детеныш жил в закрытом помещении слоновника. Кроме того в открытые вольеры переберутся карликовые африканские дикдики – самые маленькие из существующих антилоп. В начале года в их семье также случилось пополнение, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на портал мэра города.

Добавим, что в начале апреля выйдут из спячки бурые и гималайские медведи, а также енотовидные собаки, еноты и сурки.