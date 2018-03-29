2018-03-29T12:48:25+03:00
Происшествия

30 килограммов наркотиков изъяли у жителя Подмосковья

Мужчине грозит до 20 лет тюремного заключения
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Полиция задержала подозреваемогоПолиция задержала подозреваемогоФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Московской области сотрудники полиции обнаружили у местного жителя около тридцати килограммов наркотиков. Сотрудники уголовного розыска и ДПС остановили водителя легкового автомобиля на 108 километре трассы М-10 «Россия». При обыске у него в багажнике были найдены свертки с гашишем и амфетамином.

«При досмотре автомашины обнаружены 10 свертков с порошкообразным веществом внутри, девять свертков с таблетками и 22 брикета с твердым веществом внутри. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является гашишем общим весом более 10 килограммов и амфетамином общим весом более 18 килограммов. Всего полицейскими изъято около 30 килограммов наркотиков», - цитирует сообщение областного главка МВД интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Задержанным оказался 27-летний житель Лыткарино. Подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков заключили под стражу. В отношении мужчины завели уголовное дело о покушении на незаконную наркоторговлю, предусматривающее до 20 лет лишения свободы, передает телеканал «360».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В апреле животных Московского зоопарка начнут переводить в летние вольеры
К концу 2019 года к поселку Северный построят дорогу
Дептранс Москвы подсчитал безбилетников в наземном транспорте
Власти подмосковной Коломны готовы вести диалог с активистами по поводу полигона бытовых отходов «Воловичи»
В Подмосковье задержали серийного квартирного вора
Определен дизайн новых станций московского метро
Москва подготовилась к весеннему паводку
Москва готовится к весенним паводкам
На берегу Химкинского водохранилища построят храм-«корабль»
Прохожий спас провалившуюся под лед девушку под Москвой
Ярмарки выходного дня откроются в Москве 20 апреля
Московское метро перешло на усиленный режим работы из-за снега
В Москве неизвестные обстреляли мужчину и скрылись с места происшествия
Снесло башню: в Екатеринбурге взорвали долгострой
Домработница ограбила столичного пенсионера на миллион рублей
Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ временно закроют
Новостройки для программы реновации в Москве станут проектировать быстрее
В столице заменят около 10 тысяч колодцев ливневой канализации
Москвичи смогут оформить полис ОМС в режиме онлайн
В Подмосковье ревнивый мужчина задушил свою сожительницу
Московским строителям существенно прибавят зарплату
День скидок: Идешь в музей, зови друзей
В столичном районе Северный построят два детсада и школу с бассейном
Московские медики готовы к чемпионату мира по футболу
В Подмосковье задержали четырех автоугонщиков
В Москве число ипотечных сделок выросло на 82%