30 килограммов наркотиков изъяли у жителя Подмосковья

СЕГОДНЯ 12:48 2018-03-29T12:48:25+03:00

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В Московской области сотрудники полиции обнаружили у местного жителя около тридцати килограммов наркотиков. Сотрудники уголовного розыска и ДПС остановили водителя легкового автомобиля на 108 километре трассы М-10 «Россия». При обыске у него в багажнике были найдены свертки с гашишем и амфетамином.

«При досмотре автомашины обнаружены 10 свертков с порошкообразным веществом внутри, девять свертков с таблетками и 22 брикета с твердым веществом внутри. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является гашишем общим весом более 10 килограммов и амфетамином общим весом более 18 килограммов. Всего полицейскими изъято около 30 килограммов наркотиков», - цитирует сообщение областного главка МВД интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Задержанным оказался 27-летний житель Лыткарино. Подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков заключили под стражу. В отношении мужчины завели уголовное дело о покушении на незаконную наркоторговлю, предусматривающее до 20 лет лишения свободы, передает телеканал «360».