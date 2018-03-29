2018-03-29T16:38:20+03:00
Общество

Вестибюль станции метро «Комсомольская» в Москве отремонтируют до 24 мая

Из-за капитального ремонта эскалаторов изменяется режим работы
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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Пассажирам объяснили, как в эти дни будет работать вестибюльПассажирам объяснили, как в эти дни будет работать вестибюльФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В вестибюле станции метро «Комсомольская» начинают ремонт эскалаторов. Временные ограничения будут со 2 апреля по 24 мая. Пассажирам объяснили, как в эти дни будет работать вестибюль.

Речь о вестибюле на станции «Комсомольская» Кольцевой линии - выход к Ярославскому и Ленинградскому вокзалам.

- По рабочим дням с 7.00 до 11.00 эскалаторы будут работать только на спуск, выход пассажиров в указанный период будет осуществляться через станцию «Комсомольская» Сокольнической линии. А с 16.30 до 20.00 все эскалаторы будут работать только на подъем. Вход на станцию «Комсомольская» Кольцевой линии будет возможен только через станцию «Комсомольская» Сокольнической линии. В остальное время вход и выход пассажиров будет осуществляться в обычном режиме, - объяснили в Московском метрополитене.

Стоит напомнить, что эскалатор на станции «Ленинский проспект» также закрыт на капитальный ремонт. Там заменят направляющие наклона эскалатора, тяговые цепи и ступени, а также проведут ревизию рабочего и аварийного тормозов, электродвигателя.

Как объяснили в столичном метрополитене, срок эксплуатации эскалаторов метрополитена рассчитан на 50-60 лет при условии капитальных ремонтов каждые 10-15 лет.

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